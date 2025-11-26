Agilent Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Agilent Technologies äußerte sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Agilent Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,57 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,51 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,95 Milliarden USD ausgewiesen.

