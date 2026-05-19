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19.05.2026 06:31:29
Agility präsentierte Quartalsergebnisse
Agility präsentierte am 17.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 90,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,9 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 389,0 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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