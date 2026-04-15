AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Gewinneinbruch
|
15.04.2026 11:03:00
AGRANA-Aktie fester: Gewinn 2025/26 eingebrochen
Der Umsatz belief sich im abgelaufenen Jahr auf 3,24 Mrd. Euro, im Jahr davor lag er bei 3,51 Mrd. Euro. Beim Ergebnis aus Sondereinflüssen verbuchte der Zuckerkonzern ein Minus von 74,1 Mio. Euro, darin enthalten ist die angekündigte Abschreibung der Zuckersparte in Höhe von 46 Mio. Euro. Für 2025/26 schlägt der Vorstand dennoch eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vor, nach 0,70 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttung orientiere sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns. Die Stabilität der Bilanzstruktur sieht der Konzern gewahrt.
Deutlich besseres Ergebnis für heuer erwartet
Im Geschäftsjahr 2026/27 will die Agrana ihr EBIT wieder steigern, es soll "sehr deutlich (mehr als +50 %) über dem Vorjahr liegen", schrieb der Konzern. Erwartet wird demnach eine Bandbreite von 70 bis 90 Mio. Euro. Der Konzernumsatz soll um 1 bis 5 Prozent zulegen. Einen Lichtblick soll bereits das erste Quartal liefern, das EBIT soll hier bereits "sehr deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraumes" von 5,7 Mio. Euro liegen.
Der Krieg im Iran habe für die AGRANA eine "nochmalige Verstärkung der bereits bestehenden hohen Volatilitäten auf den Absatzmärkten" und erneut gestiegene Preise auf den Beschaffungsmärkten zur Folge. Die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen seien schwer abschätzbar, so der Konzern. Schwierigkeiten bereiten dem Unternehmen auch globale zollpolitische Verwerfungen.
Basis für die Prognose des Unternehmens sei, dass der Krieg temporär und regional begrenzt und die Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet bleibt und es zu keinen massiven Verwerfungen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten kommt. Der Geschäftsbericht und weitere Details werden am 12. Mai 2026 veröffentlicht.
Die AGRANA-Aktie gewinnt im Heimathandel zeitweise 1,26 Prozent auf 12,05 Euro.
cgh/rst
ISIN AT000AGRANA3 WEB http://www.agrana.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AGRANA
Analysen zu AGRANA
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|24.01.19
|AGRANA buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|29.03.18
|AGRANA kaufen
|Erste Group Bank
|19.03.18
|AGRANA buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.18
|AGRANA kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.17
|AGRANA accumulate
|Erste Group Bank
|24.07.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.04.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|30.01.25
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
|11.11.24
|AGRANA Hold
|Erste Group Bank
|23.04.24
|AGRANA neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AGRANA
|11,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.