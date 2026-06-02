AI Champdany Industries gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,12 INR. Im Vorjahresviertel hatte AI Champdany Industries -5,800 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 690,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 114,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AI Champdany Industries einen Umsatz von 322,0 Millionen INR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 INR gegenüber -19,890 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 2,10 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte AI Champdany Industries 899,89 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at