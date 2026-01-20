Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
20.01.2026 15:36:17
AI data centre boom risks roiling global carmaker supply chains
A data centre-driven memory chip shortage is forcing some suppliers to accept price hikes of over 100%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!