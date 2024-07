Air Liquide vereinfacht Konzernstruktur

Von Helena Smolak

PARIS (Dow Jones)--Air Liquide will die Konzernstruktur durch die Reduzierung von Ebenen vereinfachen, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden und die eigene Leistung zu steigern. Das soll mit Wirkung zum 1. September geschehen, teilte der Konzern mit.

Der französische Anbieter von Industriegasen gab bekannt, dass er eine einzige weltweite industrielle Leitung zur Optimierung seiner industriellen Prozesse schaffen wird, die von Pascal Vinet, Executive Group Vice President, geleitet wird. Vinet wird in dieser Funktion zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Leiter des Geschäftsbereichs Sicherheit und Industriehandel des Konzerns tätig sein.

Armelle Levieux, Vizepräsidentin der Gruppe für Innovation und Technologie, wird zusätzlich zu ihren derzeitigen Aufgaben den Bereich Engineering und Konstruktion leiten, so das Unternehmen.

Emilie Mouren-Renouard, Group Vice President, wird alle Cluster in Europa und Afrika, dem Nahen Osten und Indien direkt beaufsichtigen, so das Unternehmen. Michael J. Graff, Executive Group Vice President, wird Ende Juni in den Ruhestand treten, während die Aufgabenbereiche der anderen Mitglieder des Exekutivausschusses unverändert bleiben.

