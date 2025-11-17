AIRTECH JAPAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AIRTECH JAPAN präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,69 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,16 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at