Aktien Europa Schluss: Erholt nach jüngsten Verlusten - Luxuswerte gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Dafür verantwortlich waren auch Gewinne der Schwergewichte aus dem Luxussektor. Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades wollte allerdings der guten Stimmung am Aktienmarkt zum Wochenschluss keine allzu große Bedeutung beimessen. Vermutlich seien vor allem Leerverkäufer am Werk gewesen, die zuvor auf sinkende Kurse gesetzt hätten.

Der EuroStoxx schloss 1,06 Prozent im Plus bei 4.862,50 Punkten. Auf Wochensicht schaffte Europas Leitindex damit ein Plus von 0,73 Prozent.

Der französische CAC 40 verabschiedete sich am Freitag mit einem Gewinn von 1,22 Prozent auf 7.517,68 Punkte ins Wochenende. Der britische FTSE 100 stieg um 1,21 Prozent auf 8.285,71 Punkte. In Zürich zog der SMI um 1,12 Prozent auf 12.241,49 Punkte an./la/he