Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste - Kursrutsch bei Airbus belastet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag einen Teil seiner zu Wochenbeginn erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der Eurozonen-Leitindex gab um 0,30 Prozent auf 4935,97 Punkte nach. Für trübe Stimmung sorgte ein Einbruch der Aktien von Airbus (Airbus SE (ex EADS)). Anhaltende Lieferprobleme bei dringend benötigten Bauteilen und eine Abschreibung in der Raumfahrtsparte hatten die Jahresziele des weltgrößten Flugzeugbauer durchkreuzt

Für den französischen CAC 40 ging es um 0,58 Prozent auf 7662,30 Zähler nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,41 Prozent auf 8247,79 Punkte.

Anleger hätten mit den derzeitigen unklaren wirtschaftlichen und politischen Aussichten in vielen Regionen zu kämpfen, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelsbaus Activtrades. Insbesondere die Turbulenzen, die durch die aktuellen geldpolitischen und politischen Unsicherheiten in den USA und Europa ausgelöst worden seien, böten den Anlegern nun jedoch die beste Gelegenheit, ihre Portfolios neu zu gewichten. Das gelte umso mehr, da das Geschäft angesichts des näher rückenden Endes des ersten Halbjahres ohnehin von Umschichtungen bestimmt sei./la/he