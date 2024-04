Aktien Europa Schluss: Verluste - Quartalszahlen trüben das Börsenbild

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag unter Druck geraten. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA gab es eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten. Dieses Mal überwogen aber die negativen Aspekte, vor allem weil die großen US-Konzerne Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Caterpillar und IBM die Anleger enttäuschten. Die negative Reaktion an den New Yorker Börsen ließ am Nachmittag auch in Europa die Verluste größer werden.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Ende 1,02 Prozent auf 4939,01 Punkte. Der französische CAC 40 sank mit 0,93 Prozent auf 8016,65 Zähler ähnlich stark, während der britische FTSE 100 ausscherte, indem er 0,48 Prozent auf 8078,86 Punkte gewann. Der Londoner Leitindex profitierte von Kursgewinnen im dort üppig vertretenen Rohstoffsektor, in dem sich eine Großübernahme anbahnt./tih/he