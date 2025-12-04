Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Fokus auf starken Autowerten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Anleger gehen weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihren Leitzins noch einmal senken wird. Dass die Ukraine und die Vereinigten Staaten in Florida weiter nach Wegen zu einem Frieden in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine suchen, wurde zur Kenntnis genommen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute seine Erholung seit dem November-Zwischentief auf 4,5 Prozent aus, indem er am Donnerstag um 0,41 Prozent auf 5.718,08 Punkte zulegte. Gestützt wurde er - und noch stärker der deutsche Dax - von Automobilaktien. Neben einem optimistischen Jahresausblick der Bank of America kam es diesen Branchenwerten auch zugute, dass US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Kraftstoffvorgaben ankündigt hatte.

Außerhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,19 Prozent auf 9.710,87 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,27 Prozent auf 12.893,61 Punkte kletterte./tih/mis