Aktien Frankfurt Ausblick: Dax im Plus - Börse setzt auf 'XL'-Zinssenkung in USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag im Wartemodus verharren. Nach einem moderaten Verlust des DAX zum Wochenauftakt werden am Morgen moderate Kursgewinne erwartet. Wie schon am Vortag hält die Ungewissheit über das Ausmaß der zu erwartenden Zinssenkung in den USA am Mittwochabend die Anleger jedoch davon ab, nun noch größere Wetten einzugehen.

Der Broker IG berechnete den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher bei 18.719 Zählern. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt somit im Visier. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 wird etwas fester indiziert.

"Lange war eine Zinsentscheidung nicht so spannend wie die morgige", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Klar sei die Richtung, offen jedoch das Ausmaß. "Und seit gestern geht die Tendenz an den Börsen ganz klar in Richtung XL-Senkung um 50 Basispunkte". Das wäre der große Zinsschritt. "Aktuell preisen die Börsen dafür eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent ein", so der Experte.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate bestimmen vor allem Analystenkommentare das Geschehen. Aktien des Laborausrüsters Sartorius (Sartorius vz) fielen um 2 Prozent, nachdem der US-Broker Stifel das Kaufvotum gestrichen hat. Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) legten hingegen um 3 Prozent zu, angetrieben von einer neuen Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies./bek/stk