Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Bewegung zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Stabilisierung an der Marke von 19.000 Punkten hat sich im DAX am Montag zunächst wenig getan. Ein kleines Plus zum Auftakt gab der deutsche Leitidex bereits in den ersten Minuten wieder ab und lag zuletzt 0,1 Prozent tiefer bei 19.095 Punkten. In der vergangenen Woche war er deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch bei 19.491 Punkten zurückgekommen. Dabei rutschte er zwischenzeitlich sogar wieder unter die runde Marke bis auf 18.952 Punkte ab.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gab am Morgen ebenfalls 0,1 Prozent ab auf 26.829 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor noch etwas weniger./ag/stk