Aktien Frankfurt Schluss: Dax entfernt sich weiter von Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf vorerst weiter hohe US-Leitzinsen hat den Dax (DAX 40) am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex drehte nach Anfangsverlusten zwar zwischenzeitlich ins Plus. Zum Schluss gab er allerdings 0,26 Prozent auf 16 859,04 Punkte ab, womit er immerhin etwas über dem kurz davor erreichten Tagestief blieb. Damit wuchs der Abstand zum Rekordhoch bei rund 17 000 Punkten aus dem Dezember. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor letztlich 0,22 Prozent auf 25 902,90 Zähler.

Die US-Notenbank ließ das Zinsniveau am Mittwoch wie erwartet unverändert und machte deutlich, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. Fed-Chef Jerome Powell sagte, man sei bereit, das hohe Niveau länger beizubehalten. Beobachter rechnen frühestens nach der kommenden Sitzung im März mit einer Zinssenkung . Denn bisher scheint es so, dass es der Fed gelungen ist, den Preisanstieg abzuschwächen, ohne die Wirtschaft vollends auszubremsen. ING-Chefökonom James Knightley geht davon aus, dass der Senkungszyklus erst im Mai beginnen wird. Dafür sprächen die weiter uneinheitlichen US-Konjunkturdaten.

Auch die anstehenden Zahlen weiterer US-Technologieriesen sorgten am Donnerstag für Zurückhaltung. Nach der Schlussglocke in New York berichten der iPhone-Hersteller Apple, der Online-Händler Amazon und die Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) über ihre Geschäftsentwicklung./gl/he