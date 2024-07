Aktien Frankfurt Schluss: Dax sinkt weiter - US-Techwerte und Siemens belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag das vierte Mal in Folge nachgegeben. Etwas Druck kam von den US-Börsen, wo die Technologie-Werte ihre jüngsten Verluste ausweiteten. Zudem belastete ein Kursrutsch bei den Aktien des Schwergewichts Siemens. Am frühen Nachmittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erwartungsgemäß darauf verzichtet, ihre Geldpolitik weiter zu lockern. Damit konnte diese den deutschen Leitindex nicht stützen. Das Börsenbarometer fiel um 0,45 Prozent auf 18.354,76 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es immerhin um 0,22 Prozent auf 25.587,44 Zähler nach oben.

Das Zinsniveau wurde von der Europäischen Zentralbank trotz der zuletzt gesunkenen Inflation unverändert belassen, nachdem die Währungshüter bereits im Vormonat die Zinswende eingeläutet hatten. "Die EZB hat es alles andere als eilig mit weiteren Zinssenkungen", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank. Für eine nächste Zinssenkung im September sehe es derzeit aber gut aus.

Die Europäische Zentralbank ließ sich für die Entscheidung nach der Sommerpause alle Türen offen und vermied klare Hinweise. Künftige Zinsentscheidungen seien weiter abhängig von den Konjunkturdaten, bekräftigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Man entscheide von Sitzung zu Sitzung./la/he