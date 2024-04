Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 18 000 Punkten - Firmenmeldungen treiben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Signale durch die Quartalsberichtssaison der Unternehmen haben den DAX am Dienstag deutlich über die Marke von 18 000 Punkten getrieben. "Die Talfahrt am Aktienmarkt könnte damit schon wieder beendet sein, bevor sie sich so richtig in Gang gesetzt hat", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Neben den starken Zahlen von Schwergewicht SAP (SAP SE) trugen dazu die Resultate von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) sowie positive US-Branchennachrichten für Merck KGaA (Merck) und Sartorius (Sartorius vz) bei.

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 1,55 Prozent im Plus bei 18 137,65 Punkten. Damit setzte er die vortags begonnene Erholung fort und schaffte es erstmals seit gut zwei Wochen auf Schlusskursbasis über die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt. Vom Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18 567 Punkten ist er aber noch ein gutes Stück entfernt. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Dienstag letztlich um 1,28 Prozent auf 26 625,02 Punkte./gl/he