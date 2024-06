AKTIEN IM FOKUS: GSK und Sanofi unter Druck - US-Sammelklage wegen Zantac

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein drohendes US-Gerichtsverfahren wegen möglicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac hat den Anlegern der Pharmakonzerne GSK (GlaxoSmithKline) und Sanofi am Montag die Laune verdorben. Die Aktien von GSK sackten im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Mitte April ab und verloren zuletzt 9,7 Prozent auf 1597 Pence. Die Papiere von Sanofi büßten als Schlusslicht im EuroStoxx 50, dem Leitindex der Eurozone , 1,8 Prozent auf 88,14 Euro ein.

Etwa 75 000 Verbraucher haben vor einem Berufungsgericht im US-Bundesstaat Delaware Klage gegen die ehemaligen Hersteller des mittlerweile eingestellten Mittels gegen Sodbrennen erhoben. Dazu zählen neben GSK und Sanofi auch Pfizer sowie Boehringer Ingelheim . GSK und Pfizer wollen gegen die Entscheidung des Gerichts in Delaware in Berufung gehen. Sanofi sieht sich mit etwa 25 000 Klagen in Delaware konfrontiert, hält sie nach eigenen Angaben aber nicht für prozesswürdig./edh/jha/