Aktien New York Ausblick: Kaum bewegt - Warten auf Fed-Protokoll

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den US-Inflationsdaten und Geschäftszahlen großer Konzerne im weiteren Wochenverlauf dürften sich die Anleger in New York am Mittwoch zunächst zurückhalten. Hinweise auf die künftige Geldpolitik erhoffen sie sich auch von der heutigen Veröffentlichung des Protokolls zur letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed.

Mehr als eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial kaum verändert auf 42.084 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG knapp 0,2 Prozent im Minus bei 20.077 Punkten. Damit zeichnet sich weiter keine klare Richtung für die seit Jahresbeginn schon gut gelaufenen Indizes ab.

Unter den Einzelwerten stach Arcadium Lithium mit einem vorbörslichen Kurssprung von 31 Prozent auf 5,55 US-Dollar heraus. Der Bergbaukonzern Rio Tinto, dessen Interesse erst am Montag bekannt geworden war, einigte sich mit dem Lithiumproduzenten auf eine Übernahme. Er zahlt 5,85 US-Dollar je Aktie in bar, was einer Prämie von knapp 90 Prozent auf den Schlusskurs vom 4. Oktober entspricht. Das Unternehmen wird damit mit rund 6,7 Milliarden Dollar bewertet.

Derweil drohen Boeing-Titel nach der jüngsten Stabilisierung mit minus 1,7 Prozent an den schwachen Vortag anzuknüpfen. Der Flugzeugbauer zog nach einer ergebnislosen Verhandlungsrunde das Angebot an seine streikenden Arbeiter zurück. Am Dienstag nach Börsenschluss war zudem bekannt geworden, dass die Ratingagentur S&P eine Herabstufung der Bonität des Airbus-Konkurrenten prüft. Im vorherigen Handel hatte Boeing mit seinen Auslieferungszahlen für das vergangene Quartal nicht überzeugt.

Dramatischer als der vorbörsliche Kursrückgang von 0,6 Prozent bei Alphabet (Alphabet A (ex Google)) las sich am Mittwoch die Schlagzeile, dass die US-Regierung erwägt, vor Gericht eine Zerschlagung des Google-Mutterkonzerns zu fordern. Sie muss bis zum 20. November über ihre Empfehlung in einem seit Jahren laufenden Wettbewerbsverfahren entscheiden. Anfang August hatte die Suchmaschinentochter eine empfindliche Niederlage gegen die US-Wettbewerbshüter erlitten. Ein Richter in Washington urteilte, der Konzern habe ein Monopol bei der Internet-Suche - und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidigt. Google will gegen das Urteil in Berufung gehen.

Neue positive Nachrichten aus dem Halbleitersektor gaben dem Chipriesen NVIDIA mit plus 1 Prozent einen etwas positiven Impuls. Der taiwanesische Hersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) berichtete dank der ungebrochen starken Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen einen überraschend hohen Quartalsumsatz. Am Dienstag hatte der Hersteller von Computern für Rechenzentren Super Micro Computer zumindest temporär selbst von positiven Aussagen zum Absatz von KI-Chips profitiert und dem KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia sowie Broadcom deutliche Kursgewinne beschert.

Keinen Einfluss auf die Aktien von Tesla hatte zunächst die Nachricht, dass der Elektroautobauer seinen Absatz in China im September um rund 19 Prozent gesteigert hat./gl/mis