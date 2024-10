Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste erwartet - Nahost-Spannungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte steuern nach ihrem jüngsten Rekordkurs zum Wochenauftakt auf eine etwas schwächere Eröffnung zu. Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten verstärken die Nervosität der Märkte, da viele Anleger abwarten, wie der Iran auf die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah durch Israel reagieren wird.

Gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 42.235 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 0,3 Prozent im Minus bei 19.949 Punkten.

In den USA notierte chinesische Aktien zeigten sich im vorbörslichen Handel in starker Verfassung. Sie profitierten erneut von weiteren Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft im Reich der Mitte. Chinas Zentralbank hatte in der Vorwoche unter anderem die Mindestreserve für Banken reduziert, um der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Zudem kündigten Chinas politische Entscheidungsträger aggressive Stimulierungsschritte an, um den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen.

Dies sorgte am Montag bereits an den chinesischen Börsen für massive Kursaufschläge. So schnellte der Leitindex CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten um 8,5 Prozent nach oben.

In den USA kletterten die Papiere des chinesischen Online-Händlers Alibaba (Alibaba Group) vorbörslich um 4,7 Prozent. Die Titel des Suchmaschinenbetreibers Baidu (Baiducom) legten um 3,4 Prozent zu.

Die Aktien von Walt Disney verteuerten sich vorbörslich um 0,9 Prozent. Zuvor hatte der Broker Seaport die Titel des Freizeit- und Medienkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und sich positiv zum Streaming-Geschäft äußert.

Dagegen ging es für die Anteilsscheine von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) vorbörslich um 1,0 Prozent abwärts, nachdem die Analysten von Morgan Stanley sie von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft hatten./edh/jha/