Aktien Osteuropa Schluss: Kursgewinne vor allem in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Moskau aus.

In Prag legte der PX um 0,26 Prozent auf 1540,60 Punkte zu. Unter den schwer gewichteten Titeln setzten sich die Gewinner durch. So verzeichneten Komercni Banka (Komercni Banka AS) ein Plus von 0,8 Prozent. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) gewannen mehr als ein Prozent.

Der BUX in Budapest schloss 0,39 Prozent höher bei 70 647,04 Zählern. Zuwächse verbuchten neben OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) (plus 0,5 Prozent) die Anteile von Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon). Sie gewannen 1,9 Prozent. Dagegen sanken Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) um 2,1 Prozent.

In Warschau legte der Wig-20 um 0,19 Prozent auf 2547,21 Zähler zu. Der marktbreite WIG gewann 0,12 Prozent auf 87 972,83 Punkte. Im Fokus standen die Anteilsscheine des Modeeinzelhändlers CCC. Sie rasselten um mehr als 9 Prozent in die Tiefe.

Bei den Aktien der schwer gewichteten Banken wurden indes Gewinne verbucht. So stiegen PKO (PKO Bank Polski) um 1,7 Prozent. Die Titel des Ölkonzerns Orlen (PKN ORLEN) profitierten von der guten europäischen Branchenstimmung mit plus 0,7 Prozent.

Der russische RTS gewann 1,22 Prozent auf 1123,04 Punkte./sto/szk/APA/la/jha/