Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Verluste in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch überwiegend höher aus dem Handel gegangen.

Der PX gewann 0,46 Prozent auf 1574,12 Punkte. Während es für die Prager Notierungen von Erste Group (Erste Group Bank) um 0,2 Prozent nach unten ging, konnten die anderen schwer gewichteten Bankentitel von Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) mit plus 0,5 beziehungsweise 1,9 Prozent stützen.

Der BUX in Budapest legte um 0,13 Prozent auf 67 957,08 Punkte zu. Starke Zuwächse wurden erneut bei den Aktien von Delta verzeichnet. Die Titel des Softwarekonzerns sprangen um knapp 20 Prozent nach oben. Unter den schwer gewichteten Papieren stiegen MOL um 1,1 Prozent.

In Warschau sank der polnische Leitindex Wig-20 um 0,58 Prozent auf 2552,70 Einheiten. Der WIG fiel um 0,48 Prozent auf 88 314,37 Punkte.

Unter den Einzelwerten standen die Anteile von JSW (Jastrzebska Spolka Weglowa) nach Ergebniskennzahlen im Fokus. Die Aktien verloren 2,8 Prozent. Obwohl die endgültigen Resultate den vorläufigen entsprachen, hinterließen sie laut den Experten der Erste Group Research einen "bitteren Nachgeschmack".

Für die Anteile des Branchenkollegen KGHM (KGHM Polska Miedz) ging es um 5,1 Prozent nach unten. Ebenso unter deutlichen Abgabedruck standen CCC, die um 5,7 Prozent nachgaben.

Der russische RTS gewann 0,36 Prozent auf 1203,60 Punkte./sto/ste/APA/la/he