Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Gewinne in Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Freitag überwiegend tiefer ins Wochenende gegangen. Nur der Aktienmarkt in Budapest legte zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte zum Wochenausklang kein einheitlicher Trend vor.

In Warschau sank der Wig-20 um 0,49 Prozent auf 2528,80 Punkte. Der breiter gefasste WIG fiel um 0,45 Prozent auf 87 690,05 Zähler.

Develia schlossen nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen mit plus 0,8 Prozent. Die Analysten von Erste Group bewerteten die Daten des Immobilienentwicklers als über den Erwartungen.

Pepco legte ebenfalls Zahlen vor. Die Titel des Einzelhändlers reagierten mit einem Kursplus von mehr als 16 Prozent. Bei den vorgelegten Ergebnissen für das abgelaufene Jahresviertel überwogen laut Erste Group die positiven Nachrichten.

Wittchen hingegen verbuchten einen Abschlag von 8,3 Prozent. Die veröffentlichten Zahlen des Lederwarenherstellers lagen nach Einschätzung der Erste-Experten im Rahmen der Prognosen und entsprachen den vorläufigen Ergebnissen.

Die Papiere von PKN ORLEN gaben nach den deutlichen Vortagesverlusten um weitere 2,6 Prozent nach. Am Donnerstag waren die Titel des Ölkonzerns um fast 8 Prozent abgerutscht.

In Prag fiel der tschechische PX um 0,57 Prozent auf 1562,20 Punkte. Colt gewannen nach einer Analystenveranstaltung 0,8 Prozent. Der Schusswaffenhersteller steht nach Einschätzung der Experten vor einem sehr starken zweiten Geschäftsquartal mit prozentual zweistelligen Zuwachsraten beim operativen Ergebnis.

Der ungarische Leitindex BUX stieg um 0,77 Prozent auf 68 846,13 Punkte und beendet damit die Handelswoche mit einem Wochenplus von 1,11 Prozent. Eine Kursschwäche gab es bei den schwer gewichteten Mol-Aktien (MOL). Die Papiere des Öl - und Gasunternehmens sackten um acht Prozent ab, wurden aber mit Dividendenabschlag gehandelt. Die Titel von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank fielen ebenfalls ohne Berücksichtigung der Ausschüttung um 1,9 Prozent.

Der russische RTS-Index (RTS) schloss 0,77 Prozent im Minus bei 1195,58 Punkten./ste/kat/APA/la/he