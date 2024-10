Aktien Schweiz etwas leichter - Konjunktursorgen dämpfen Kauflaune

ZÜRICH (Dow Jones)--Kleinere Gewinnmitnahmen haben den Aktienhandel in der Schweiz zu Wochenbeginn geprägt. Nachdem die US-Börsen in der vergangenen Woche mit der Aussicht auf weitere Zinssenkungen neue Rekordstände erreicht und die Wirtschaftsstimuli in China die Stimmung an den Börsen weltweit aufgehellt hatten, kehrte am Montag mit den Gewinnwarnungen der Autohersteller Volkswagen, Stellantis und Aston Martin wieder Ernüchterung ein. Sorgen um die Wirtschaft lasteten nicht nur auf dem Automobilsektor, sondern auch auf den Aktien anderer konjunktursensitiver Branchen.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12.169 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Swisscom-Aktie. Umgesetzt wurden 19,38 (zuvor: 16,41) Millionen Aktien.

Unter den Konjunkturzyklikern im SMI verloren ABB, Geberit, Holcim und Sika zwischen 0,5 und 1,7 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich gaben bis zu 0,8 Prozent ab; hier könnte Hurrikan "Helene" auf die Stimmung gedrückt haben, der in den USA Schätzungen zufolge wirtschaftliche Schäden von bis zu 110 Milliarden Dollar verursacht haben soll.

Kaum besser als der Markt hielt sich das defensive Schwergewicht Nestle (-0,3%). Givaudan (+0,7%) stemmten sich gegen die negative Tendenz. Auf der Gewinnerseite standen ferner die Aktien des Computerzubehöranbieters Logitech (+0,6%) und des Hörgeräteherstellers Sonova (+0,3%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2024 11:40 ET (15:40 GMT)