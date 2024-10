Aktien Schweiz geben Teile der Vortagesaufschläge wieder ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil der Vortagesaufschläge wieder abgegeben. Leicht belastet wurde der Markt am Nachmittag von einer etwas langsamer als erwartet zurückgegangenen US-Inflation. Zwar sei zuletzt ohnehin nicht mehr mit einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte im November gerechnet worden, gleichwohl halte sich die Inflation hartnäckiger als erhofft und liefere so auch keine Argumente für einen großen Zinsschritt, hieß es im Handel.

Die Belastung für den Aktienmarkt hielt sich allerdings in Grenzen, weil sich der US-Arbeitsmarkt offensichtlich abkühlt, wie die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten zeigten. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 12.078 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 14,9 (zuvor: 13,87) Millionen Aktien.

Wirbelsturm "Milton" hatte sich mit Erreichen des US-Bundesstaates Floridas deutlich abgeschwächt und offenbar geringere Schäden angerichtet als zunächst befürchtet. Swiss Re legten daraufhin um 2,8 Prozent zu, Zurich Insurance um 0,6 Prozent. Negative Analystenkommentare drückten Sika dagegen um 1,9 Prozent.

Die Aktie des Duftstoffherstellers Givaudan handelte 0,4 Prozent höher. "Das Wachstum im dritten Quartal hat alle Erwartungen getoppt", sagte ein Händler. Auch Vontobel äußerte sich positiv zum Geschäftsausweis. Nach dem steilen Anstieg im Jahresverlauf seien aber auch Gewinne mitgenommen worden, hieß es mit Blick darauf, dass die Mittelfristziele nur bestätigt wurden.

Kuros verbuchte nach neun Monaten ein unverändert starkes Wachstum. Händler sahen aber das Hoch bei den Wachstumsraten als erreicht an, der Kurs des Nebenwerts sank um 5,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2024 11:45 ET (15:45 GMT)