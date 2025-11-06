|
06.11.2025 06:31:29
Al-Tajamouat for Catering Housing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Al-Tajamouat for Catering Housing hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Al-Tajamouat for Catering Housing hat ein EPS von 0,01 JOD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 JOD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen JOD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al-Tajamouat for Catering Housing 0,9 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.
