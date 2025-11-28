Albena AD legte Quartalsergebnis vor

Albena AD veröffentlichte am 26.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,75 BGN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,66 BGN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Albena AD 110,4 Millionen BGN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 99,8 Millionen BGN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at