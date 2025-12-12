Alector Aktie
WKN DE: A2PCBM / ISIN: US0144421072
|
12.12.2025 23:21:44
Alector Names Neil Berkley As Chief Financial Officer
(RTTNews) - Alector Inc. (ALEC) announced on Friday that Neil Berkley will be stepping in as the new Chief Financial Officer starting December 10, 2025. Berkley, who has been with the company since 2024, previously held the role of Chief Business Officer and was also serving as Interim CFO. He will keep his position as CBO while officially taking on the CFO duties.
With more than 20 years of experience in corporate strategy, finance, business development, and operations in the biotech and pharma sectors, Berkley brings knowledge and experience to the table.
ALEC closed Friday's trading at $1.49 up $0.03 or 2.05 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alector Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Alector präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Alector Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alector Inc Registered Shs
|1,25
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.