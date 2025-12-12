Alector Aktie

WKN DE: A2PCBM / ISIN: US0144421072

12.12.2025 23:21:44

Alector Names Neil Berkley As Chief Financial Officer

(RTTNews) - Alector Inc. (ALEC) announced on Friday that Neil Berkley will be stepping in as the new Chief Financial Officer starting December 10, 2025. Berkley, who has been with the company since 2024, previously held the role of Chief Business Officer and was also serving as Interim CFO. He will keep his position as CBO while officially taking on the CFO duties.

With more than 20 years of experience in corporate strategy, finance, business development, and operations in the biotech and pharma sectors, Berkley brings knowledge and experience to the table.

ALEC closed Friday's trading at $1.49 up $0.03 or 2.05 percent on the Nasdaq.

