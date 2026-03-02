|
Alexander Baldwin legte Quartalsergebnis vor
Alexander Baldwin stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 51,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alexander Baldwin 62,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,890 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Alexander Baldwin hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 206,67 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 236,64 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
