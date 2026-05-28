Alfred Herbert (India) legte Quartalsergebnis vor

Alfred Herbert (India) lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 39,49 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,7 Millionen INR – ein Plus von 168,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alfred Herbert (India) -73,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5902,24 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Alfred Herbert (India) ein EPS von 82,28 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Alfred Herbert (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1760,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,64 Millionen INR. Im Vorjahr waren 14,17 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at