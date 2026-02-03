ALINCO legte Quartalsergebnis vor

ALINCO präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,90 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 37,64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 16,53 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ALINCO 16,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at