All for One Group legte Quartalsergebnis vor

All for One Group hat am 21.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

All for One Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,3 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,32 EUR. Im Vorjahr waren 3,70 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat All for One Group im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 503,70 Millionen EUR im Vergleich zu 511,41 Millionen EUR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 512,40 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at