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17.08.2026 06:31:29
Allied Architects,Inc legte Quartalsergebnis vor
Allied Architects,Inc hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,19 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 629,9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 690,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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