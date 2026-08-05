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05.08.2026 06:31:29
Allison Transmission präsentierte Quartalsergebnisse
Allison Transmission gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,38 Prozent auf 1,57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 814,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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