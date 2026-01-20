Almarai legte Quartalsergebnis vor

Almarai ließ sich am 18.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Almarai die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 SAR, nach 0,430 SAR im Vorjahresvergleich.

Almarai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,16 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,486 SAR geschätzt. Der Umsatz war auf 5,47 Milliarden SAR geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,48 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 2,34 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 22,06 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 20,98 Milliarden SAR umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,48 SAR je Aktie sowie einem Umsatz von 22,10 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at