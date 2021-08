Alphabet-Aktie: Larry Page und Sergey Brin trennen sich seit Mai von Unternehmensanteilen

• Larry Page und Sergey Brin ziehen sich 2019 aus ihren Führungspositionen zurück• Google-Gründer verkaufen seit Mai Alphabet-Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar• Alphabet-Aktie 2021 mit starker Performance

Bei der Google-Mutter Alphabet läuft es rund: Die Ende Juli vorgelegten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten und auch die Performance der Aktie in diesem Jahr kann sich sehen lassen. Das dürfte auch die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin freuen, die sich in diesem Jahr schon von einigen ihrer Alphabet-Aktien getrennt haben.

Larry Page und Sergey Brin ziehen sich 2019 zurück

Larry Page und Sergey Brin, die Google 1998 gegründet haben, zogen sich 2019 aus ihren Positionen als Alphabet-CEO bzw. -Präsident zurück - die Rolle als Alphabet-CEO übernahm Sundar Pichai. Zwar haben sich die beiden seit dem Rücktritt von ihren Führungspositionen zurückgehalten, dennoch bleiben sie Vorstandsmitglieder und halten weiterhin die Mehrheit am Unternehmen. Sie kontrollieren, wie CNBC berichtet, außerdem 51 Prozent einer Sonderklasse der stimmberechtigten Aktien von Alphabet.

Google-Gründer trennen sich von Alphabet-Aktien

Erst vor kurzem trennten sich die beiden Google-Gründer - nicht zum ersten Mal in diesem Jahr - von einem Teil ihrer Alphabet-Aktien und so haben die beiden seit Mai dieses Jahres Papiere der Google-Mutter im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar losgeschlagen. Beide Gründer verkaufen ihre Aktien laut CNBC im Rahmen vorab eingereichter Handelspläne. Aus bei der SEC eingereichten Unterlagen geht hervor, dass Sergey Brin seit Mai bereits Aktien im Wert von mehr als 610 Millionen US-Dollar verkaufte, Larry Page schlug - einschließlich erst vor wenigen Tagen abgeschlossener Transaktionen - inzwischen Aktien im Wert von mehr als 530 Millionen US-Dollar los.

Alphabet-Aktie im Fokus

Die Alphabet-Aktie kann in diesem Jahr eine starke Performance vorweisen: Die Aktien der Klasse C haben an der NASDAQ seit Jahresbeginn um rund 58 Prozent zugelegt und notieren zuletzt bei 2.768,12 US-Dollar (Stand: 13. August 2021), während die Aktien der Klasse A um knapp 57 Prozent auf 2.754,55 US-Dollar gestiegen sind.

Damit übertrifft Alphabet andere große Tech-Konzerne wie Amazon (+1,1%), Apple (12,4%) oder Facebook (+33%) mit seiner Jahresperformance deutlich und zieht auch dem technologielastigen Index NASDAQ Composite, der seit Jahresbeginn um 15 Prozent zulegen konnte, davon (Stand: 13. August 2021).

Redaktion finanzen.at