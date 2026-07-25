Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
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25.07.2026 09:43:00
Alphabet's Projected $205 Billion Capex Can Lift These 3 AI Stocks
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) delivered a solid second-quarter earnings report on Wednesday. Cloud revenue was up by 82% year over year, and the Gemini app reached 950 million monthly active users. Some investors were spooked when Google's parent company raised its capital expenditures guidance, implying that it will spend up to $205 billion this year, which is likely why the stock slipped by more than 6% in Thursday trading. However, that isn't a problem for these three AI companies, which are poised to benefit from higher data center capital expenditures. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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