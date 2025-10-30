Amadeus Fire legte Quartalsergebnis vor

Amadeus Fire hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 90,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 111,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at