Amana Cooperative Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amana Cooperative Insurance hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78,3 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 63,3 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at