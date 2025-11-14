Leo Holdings Aktie

Leo Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG5463L1216

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 05:05:00

Amazon benennt sein Satelliten-Internet Project Kuiper um in Amazon Leo

Amazon verabschiedet sich vom Codenamen und hat einen Markennamen für sein Satelliten-Internet gefunden. Statt Project Kuiper heißt der Dienst jetzt Amazon Leo.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leo Holdings Corp Cons of 1 Class A Shs and 1-3 Warrantmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.