Ambuja Cements öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ambuja Cements hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 880,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at