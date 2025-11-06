AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AMD (Advanced Micro Devices) hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,25 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at