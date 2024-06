Americas Car-Mart präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Americas Car-Mart präsentierte in der am 18.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,09 Prozent auf 364,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 388,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,920 USD. Im Vorjahr waren 3,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,39 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 4,743 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,34 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at