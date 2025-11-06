Amgen: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amgen präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 262,99 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amgen 163,70 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12 716,67 Milliarden ARS – ein Plus von 59,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amgen 7 958,31 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at