Amgen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amgen lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Amgen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,67 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Amgen im vergangenen Quartal 13,94 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amgen 12,69 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at