Amgen Aktie

Amgen ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 15:27:20

Amgen's Real-World Data Shows Repatha Outperforms Ezetimibe For Heart Disease

(RTTNews) - Thursday, Amgen Inc. (AMGN) announced results from a large real-world study showing that treatment with Repatha, also known as evolocumab, reduced the risk of fatal or nonfatal heart attacks in people with atherosclerotic cardiovascular disease and prior statin use.

The real-world study included participants who initiated evolocumab or ezetimibe in routine U.S. clinical care.

Published in The American Journal of Preventive Cardiology, the data showed that treatment with Repatha lowered the rate of fatal or nonfatal myocardial infarction by 20% compared with ezetimibe.

Meanwhile, among patients without an available baseline LDL-C measurement, the corresponding four-year cumulative risks were 5.65% and 7.06%, respectively.

"These findings provide important comparative data that can help clinicians distinguish between these treatment options and make more informed choices to reduce their patients' cardiovascular risk," said Nihar Desai, associate professor of medicine and vice chief of the Section of Cardiovascular Medicine, Yale University School of Medicine.

In pre-market hours, AMGN was trading at $484.50, up 1.26 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Amgen Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 413,20 0,67% Amgen Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen