AMMB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AMMB äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,16 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMMB 15,14 MYR je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,89 Prozent auf 2,08 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at