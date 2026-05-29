AMMB präsentierte Quartalsergebnisse

AMMB hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,160 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,25 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,20 Milliarden MYR.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,640 MYR. Im Vorjahr waren 0,610 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,61 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,84 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at