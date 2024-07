ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Vestas auf 265 Kronen - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) von 275 auf 265 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran widmet sich in ihrem Kommentar dem Servicegeschäft des dänischen Windturbinen-Herstellers. Sie sieht hier sehr starkes Umsatzwachstum bei stabiler Entwicklung der Profitabilität. Ihr niedrigeres Kursziel resultiert aus etwas gesunkenen Annahmen für den Auftragseingang bei Anlagen an Land für 2024 und 2025./ag/edh

