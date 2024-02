ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Solvay-Ziel von 84 auf 20 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Solvay nach der ausgegliederten Spezialitätensparte Syensco von 84 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Aufspaltung des Chemiekonzerns führe zu einer Reduzierung des operativen Ergebnisses (Ebitda) um durchschnittlich 60 Prozent, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Ebitda-Prognose für 2024 bleibe 5 Prozent unter der Konsensschätzung. Die anhaltend schwache Nachfrage in den Absatzmärkten und der wahrscheinliche Preisverfall bei den wichtigsten Produkten dürften den Anlagehintergrund belasten./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 12:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 19:05 / ET

