05.02.2026 06:31:28
Andhra Paper: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Andhra Paper hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,50 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Andhra Paper 0,590 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
